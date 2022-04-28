Захарова назвала идею конгресса США конфисковывать российские активы идиотизмом

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала инициативу конгресса США конфисковывать активы России.

По ее словам, на все меры, в том числе идиотические, Москва будет отвечать.

"А все меры, которые они будут принимать, даже такого идиотического характера, они получат свое развитие и продолжение, мы, безусловно, как вы знаете, ничего не оставляем без ответа, и они должны это понимать", – сказала Захарова в эфире на YouTube-канале Соловьев.Live.

Ранее палата представителей США приняла закон, позволяющий направлять Украине арестованные активы иностранцев. Согласно документу, Вашингтон получает возможность конфисковать активы иностранных граждан, если средства якобы были получены за счет поддержки руководства РФ или незаконные действия. В частности, арестованные активы могут быть направлены Киеву на восстановление страны и гуманитарную поддержку.

14 апреля помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что правительство США не будет возвращать бизнесменам РФ арестованные активы, а использует их для других целей.

25 апреля власти США одобрили потенциальную продажу Украине боеприпасов для различных вооружений советского производства на сумму 165 миллионов долларов. Указывалось, что киевские власти запросили боеприпасы для различных 152-миллиметровых артиллерийских орудий и минометов, в том числе автоматических и подствольных, реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", танков Т-72.

Ранее сообщалось, что Евросоюз заморозил активы российских граждан на 30 миллиардов евро, включая вертолеты, яхты и дома. В свою очередь, финансовые учреждения Каймановых островов заморозили активы на 7,3 миллиарда долларов и создали рабочую группу для принятия решений по санкциям против РФ.

