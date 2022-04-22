Россия расширила санкционный список против граждан США, включив туда вице-президента Камалу Харрис и Марка Цукерберга. Об этом сообщили в российском МИД.

Также под санкции подпали еще 27 человек. Среди них есть бизнесмены, топ-менеджеры военно-промышленных компаний, представители политических элит, а также журналисты. Фигурантам этого стоп-листа бессрочно запрещен въезд в Россию. Москва ввела санкции также против 61 гражданина Канады.

Кроме того, в министерстве заявили, что закрывают консульства Латвии в Петербурге и Пскове, а также генконсульства Эстонии и Литвы в Санкт-Петербурге. Сотрудники этих диппредставительств объявлены персонами нон грата.

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