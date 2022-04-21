Adobe разрешила продлевать лицензии своих продуктов для клиентов из РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Компания Adobe разрешила продлевать лицензии своих продуктов для российских клиентов, которые приобрели их ранее. В частности, лицензии можно продлить в интернет-магазине Softline Store, сообщили в пресс-службе Softline, который является официальным партнером Adobe в России.

При этом временно ограничены новые закупки, а также расширение действующих контрактов, передает ТАСС.

Во избежание потери доступа к продуктам Adobe Softline рекомендует продлевать лицензии заранее. Из-за санкционных ограничений компания может запросить дополнительную проверку при размещении заказа, она может занять от 2 до 10 рабочих дней.

В марте компания Adobe сообщила об прекращении продаж своих продуктов в России. Теперь российские пользователи не могут приобрести PhotoShop и другие продукты компании, в числе которых – Lightroom и Illustrator. Кроме того, для российских государственных СМИ ограничен доступ к сервисам Creative Cloud, Document Cloud и Experience Cloud.

Пользователи, которые уже оформили подписки на продукты Adobe, могут ими пользоваться до истечения срока.