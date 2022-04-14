Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Разработчик шрифтов Times New Roman и Arial приостановил взаимодействие с компаниями из РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американской компании Monotype.
"К сожалению, учитывая нынешние обстоятельства санкций и международные отношения с Россией, мы в настоящее время не можем вести какие-либо деловые отношения с российскими компаниями или их дочерними компаниями", – говорится в сообщении.
В организации уточнили, что будут дальше следить за ситуацией и нужным образом обновлять политику компании.
Ранее разработчик программного обеспечения Adobe принял решение уйти из России. Теперь российские пользователи не смогут приобрести не только PhotoShop, но и другие продукты, в числе которых Lightroom и Illustrator. Кроме того, для российских государственных СМИ будет ограничен доступ к сервисам Creative Cloud, Document Cloud и Experience Cloud.
Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Россиянам заблокировали доступ к шрифтам Times New Roman и Arial
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