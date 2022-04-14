Итальянская компания Lavazza объявила о приостановке деятельности в России

Итальянская компания по производству кофе и кофемашин Lavazza объявила о приостановке деятельности в России. В компании заявили, что приняли решение в связи в форс-мажорными обстоятельствами и невозможностью поставок продукции на рынок.

Также в Lavazza отметили, что в прошлом году выросли цены на кофе из-за нарушения цепочки поставок. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.