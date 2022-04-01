Российские авиакомпании смогут платить за лизинг самолетов в рублях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российские авиакомпании смогут платить за лизинг и покупку самолетов в рублях через счета в банках РФ. Указ "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами" подписал Владимир Путин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно тексту указа, российские компании смогут заплатить за лизинг и покупку самолетов компаниям из недружественных стран в рублях на счета, открытые в банках РФ.

Ранее российский лидер предложил предпринять ответные шаги на действия западных стран в авиаотрасли. По его словам, зарубежные лизингодатели фактически обманули российские авиакомпании, в одностороннем порядке отказавшись от обязательств по договорам лизинга, а именно приостановив поставки деталей и обслуживание имеющихся самолетов.

Ситуация в сфере международных авиаперевозок осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против РФ санкции, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Зарубежные лизингодатели между тем запросили возврат более 500 воздушных судов авиаперевозчиков РФ. В отрасли заявили, что выкупить самолеты не получится, поскольку это обойдется в 20 миллиардов долларов.