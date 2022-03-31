Путин предложил принять ответные меры против Запада в авиаотрасли

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России следует предпринять ответные шаги на действия западных стран в авиаотрасли. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания по развитию авиаперевозок и авиастроения.

"Западные страны сделали свой шаг, мы на него, конечно, должны ответить. Предлагаю исходить из того, что прежнего взаимодействия с бывшими партнерами, конечно, в ближайшее время не будет", – сказал президент РФ.

По словам президента, Запад фактически обманул российские авиакомпании, в одностороннем порядке отказавшись от обязательств по договорам лизинга, а именно приостановив поставки деталей и обслуживание имеющихся самолетов. В настоящее время, считает Путин, важно сосредоточиться на поддержке отечественных авиакомпаний, а в долгосрочной перспективе – пересмотреть стратегию развития авиационной отрасли с опорой на собственные ресурсы.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против РФ санкции, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Зарубежные лизингодатели между тем запросили возврат более 500 воздушных судов авиаперевозчиков РФ. В отрасли считают, что выкупить самолеты не получится, поскольку это обойдется в 20 миллиардов долларов.

