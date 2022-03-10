Минтранс предложил удерживать в РФ иностранные самолеты и платить за них в рублях

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Министерство транспорта предложило удерживать в России взятые в лизинг самолеты и платить за них в рублях. Об этом свидетельствует проект постановления, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов.
Документ будет применяться к заключенным до 24 февраля 2022 года договорам.
"Настоящий документ устанавливает порядок исполнения договоров финансовой аренды (лизинга), договоров аренды иностранных воздушных судов… авиационных двигателей… в том числе порядок расчетов по обязательствам, предусмотренным договором… условия и порядок возврата иностранных воздушных судов, авиационных двигателей в ситуации применения специальных экономических мер в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций, связанных с введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц", – говорится в документе.
Согласно проекту, в случае расторжения договора по требованию лизингодателя авиакомпания должна вернуть воздушное судно на основании решения правительственной комиссии. При отсутствии данного решения авиакомпании могут продолжать использовать авиатехнику до конца срока действия договора.
Кроме того, в 2022 году расчеты по договору должны осуществляться в валюте России.
Ранее сообщалось, что около 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 с российскими двигателями планируется производить ежегодно в России. В министерстве добавили, что к этой цели производство будет стремиться ближайшие годы. Sukhoi Superjet 100 в настоящее время выпускается лишь с иностранными двигателями. Ранее в России выпускали около 23–24 самолетов ежегодно.
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