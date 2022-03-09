В Минпромторге рассказали о расширении производства самолетов SSJ 100

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Около 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 с российскими двигателями планируется производить ежегодно в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

В министерстве добавили, что к этой цели производство будет стремиться ближайшие годы.

Sukhoi Superjet 100 в настоящее время выпускается лишь с иностранными двигателями. Ранее в России выпускали около 23–24 самолетов ежегодно.

В Минпромторге подчеркнули, что сейчас главной целью российского авиапрома стало импортозамещение всех систем и агрегатов.

Ранее сообщалось, что работа Wi-Fi в поездах и на объектах железнодорожной пассажирской инфраструктуры ограничено. В компании объяснили данное решение непрекращающимися DDoS-атаками из-за рубежа. Для доступа в интернет пассажиров призвали пользоваться альтернативными вариантами.

