В Минпромторге рассказали о расширении производства самолетов SSJ 100

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Около 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 с российскими двигателями планируется производить ежегодно в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.
В министерстве добавили, что к этой цели производство будет стремиться ближайшие годы.
Sukhoi Superjet 100 в настоящее время выпускается лишь с иностранными двигателями. Ранее в России выпускали около 23–24 самолетов ежегодно.
В Минпромторге подчеркнули, что сейчас главной целью российского авиапрома стало импортозамещение всех систем и агрегатов.
Ранее сообщалось, что работа Wi-Fi в поездах и на объектах железнодорожной пассажирской инфраструктуры ограничено. В компании объяснили данное решение непрекращающимися DDoS-атаками из-за рубежа. Для доступа в интернет пассажиров призвали пользоваться альтернативными вариантами.
Производство самолетов SSJ 100 планируют увеличить до 40 лайнеров в год
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