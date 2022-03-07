В РЖД сообщили об ограничении работы Wi-Fi в поездах

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Работа WiFi в поездах и на объектах железнодорожной пассажирской инфраструктуры ограничено. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Российские железные дороги (РЖД).
В компании объяснили данное решение непрекращающимися DDoS-атаками из-за рубежа. Для доступа в интернет пассажиров призвали пользоваться альтернативными вариантами.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
На следующий день после начала спецоперации группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну РФ. Она же взяла на себя ответственность за DDoS-атаку на сайт телеканала RT.
28 февраля сайты Москвы 24, РБК, ТАСС, "Известий" и других российских СМИ подверглись хакерской атаке. На страницах у пользователей всплывал текст, призывающий к противоправным действиям.
Позднее российские хакеры из Killnet сообщили, что обрушили сайт группировки Anonymous после ее атаки на российские интернет-ресурсы, в том числе СМИ. В Killnet призвали граждан России не верить фейковой информации в интернете и не сомневаться в своей стране.
Сайты российских компаний, госучреждений и СМИ подверглись хакерским атакам
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