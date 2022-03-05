ЦБ предупредил о замедлении работы СБП из-за хакерских атак

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Центробанк предупредил о возможном кратковременном замедлении работы Системы быстрых платежей из-за повышенного фона DDoS-атак на каналы телеком-провайдеров. Об этом говорится в сообщении Банка России.

"В настоящий момент из-за повышенного фона DDoS-атак на каналы телеком-провайдеров возможно кратковременное замедление работы Системы быстрых платежей. Часть операций может проходить медленнее, или их потребуется повторить через некоторое время. Это никак не влияет на сохранность средств", – предупреждает регулятор.

Ранее Центральный банк России ввел 30-процентную комиссию для физических лиц при покупке валюты на бирже. 4 марта ее снизили до 12%.

В ЦБ считают, что комиссия, взимаемая брокерами с физлиц при покупке валюты на бирже, выравнивает конкуренцию между банками и брокерами, поскольку кредитные организации могут использовать спред между курсом покупки и продажи.

Обвал российской валюты произошел после обострения ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках. 23 февраля лидеры республик обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины.

На следующий день после начала спецоперации группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну РФ. Она же взяла на себя ответственность за DDoS-атаку на сайт телеканала RT.

28 февраля сайты Москвы 24, РБК, ТАСС, "Известий" и других российских СМИ подверглись хакерской атаке. На страницах у пользователей всплывал текст, призывающий к противоправным действиям.

Позднее российские хакеры из Killnet сообщили, что обрушили сайт группировки Anonymous после ее атаки на российские интернет-ресурсы, в том числе СМИ. В Killnet призвали граждан России не верить фейковой информации в интернете и не сомневаться в своей стране.

