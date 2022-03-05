ЦБ предупредил о замедлении работы СБП из-за хакерских атак

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
Центробанк предупредил о возможном кратковременном замедлении работы Системы быстрых платежей из-за повышенного фона DDoS-атак на каналы телеком-провайдеров. Об этом говорится в сообщении Банка России.
"В настоящий момент из-за повышенного фона DDoS-атак на каналы телеком-провайдеров возможно кратковременное замедление работы Системы быстрых платежей. Часть операций может проходить медленнее, или их потребуется повторить через некоторое время. Это никак не влияет на сохранность средств", – предупреждает регулятор.
Ранее Центральный банк России ввел 30-процентную комиссию для физических лиц при покупке валюты на бирже. 4 марта ее снизили до 12%.
В ЦБ считают, что комиссия, взимаемая брокерами с физлиц при покупке валюты на бирже, выравнивает конкуренцию между банками и брокерами, поскольку кредитные организации могут использовать спред между курсом покупки и продажи.
Обвал российской валюты произошел после обострения ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках. 23 февраля лидеры республик обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины.
На следующий день после начала спецоперации группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну РФ. Она же взяла на себя ответственность за DDoS-атаку на сайт телеканала RT.
28 февраля сайты Москвы 24, РБК, ТАСС, "Известий" и других российских СМИ подверглись хакерской атаке. На страницах у пользователей всплывал текст, призывающий к противоправным действиям.
Позднее российские хакеры из Killnet сообщили, что обрушили сайт группировки Anonymous после ее атаки на российские интернет-ресурсы, в том числе СМИ. В Killnet призвали граждан России не верить фейковой информации в интернете и не сомневаться в своей стране.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: