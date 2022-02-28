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Москва 24

Форма поиска по сайту

технологии

15:54

Хакеры взломали сайты ряда российских СМИ

технологии

Фото: depositphotos/pressmaster

Хакеры взломали сайты крупнейших российских средств массовой информации. Среди них – Москва 24, ТАСС, "Известия", "Коммерсант", Forbes, Peopletalk, "Фонтанка", РБК, "Такие Дела", "Право.ру" и Buro.

При переходе на сайты этих изданий у пользователей всплывал текст, призывающий к противоправным действиям.

25 февраля группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну России. Она же взяла на себя ответственность за DDoS-атаку на сайт телеканала RT.

Ранее хакеры атаковали сайт РЖД. В его работе из-за регулярных DDoS-атак фиксировались сбои. При этом официальное приложение РЖД продолжило работать в штатном режиме.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что фиксируются постоянные кибератаки и на сайт Кремля. Также DDoS-атакам с различных IP-адресов подвергался сайт "Роскосмоса".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины перед этим попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Москвичам рассказали, можно ли оплатить метро картами банков, которые подпали под санкции

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