Сайт РЖД подвергся DDoS-атакам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В работе сайта Российских железных дорог (РЖД) фиксируются сбои из-за регулярных DDoS-атак. Об этом компания сообщила в своем телеграм-канале.

При этом официальное приложение РЖД работает в штатном режиме.

"Напоминаем, что, кроме сайта, для покупки билетов можно воспользоваться другими каналами продаж. <...> Мы также увеличиваем количество работающих касс на вокзалах, чтобы у всех наших пассажиров была возможность купить билеты", – говорится в сообщении.

Ранее эксперты "Ростелекома" рассказали, что за три квартала 2021 года количество DDoS-атак на российские компании выросло в 2,5 раза. Эксперты заметили, что большинство атак происходит на компании в Москве (60%). Остальные регионы не превышают 7%.

