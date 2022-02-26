Сайт РЖД подвергся DDoS-атакам

10:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В работе сайта Российских железных дорог (РЖД) фиксируются сбои из-за регулярных DDoS-атак. Об этом компания сообщила в своем телеграм-канале.
При этом официальное приложение РЖД работает в штатном режиме.
"Напоминаем, что, кроме сайта, для покупки билетов можно воспользоваться другими каналами продаж. <...> Мы также увеличиваем количество работающих касс на вокзалах, чтобы у всех наших пассажиров была возможность купить билеты", – говорится в сообщении.
Ранее эксперты "Ростелекома" рассказали, что за три квартала 2021 года количество DDoS-атак на российские компании выросло в 2,5 раза. Эксперты заметили, что большинство атак происходит на компании в Москве (60%). Остальные регионы не превышают 7%.
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