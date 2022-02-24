Песков не подтвердил слухи о DDOS-атаке на сайт Кремля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не подтвердил данные о том, что сайт Кремля подвергся DDOS-атаке. Об этом он сообщил "Интерфакс".

"Да нет. Все работает", – сказал Песков, отвечая на вопрос, соответствует ли действительности данная информация.

Уточняется, что до этого в телеграм-каналах появились данные о DDOS-атаках на сайты Кремля и правительства.

Ранее крупный сбой произошел в Telegram. По данным портала Downdetector, большинство пользователей (40%) сообщали о проблемах при подключении к серверу, еще 34% испытывали трудности при использовании приложения, а 26% жаловались на проблемы с получением сообщений. В основном неполадки фиксировались в России, на Украине, в Белоруссии и Польше.

Создатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что причиной сбоев в работе мессенджера Telegram в Европе стала беспрецедентная нагрузка. Дуров отметил, что администрация мессенджера делает все возможное, чтобы сохранить высокую скорость получения и отправки сообщений.