Дуров объяснил сбой в работе Telegram беспрецедентной нагрузкой

17:23
Фото: depositphotos/wichayada69@gmail.com
Причиной сбоев в работе мессенджера Telegram в Европе, которые наблюдались утром 24 февраля, стала беспрецедентная нагрузка, сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.
"Из-за сегодняшних событий европейский кластер Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой. В результате некоторые пользователи могут наблюдать периодические краткосрочные перебои в работе ряда сервисов Telegram", – написал он в своем телеграм-канале.
Дуров отметил, что администрация мессенджера делает все возможное, чтобы сохранить высокую скорость получения и отправки сообщений.
"Мы понимаем, что сегодня люди как никогда нуждаются в надежной связи с близкими", – добавил он.
Утром 24 февраля в работе мессенджера Telegram произошел сбой. По данным портала Downdetector, большинство пользователей (40%) сообщали о проблемах при подключении к серверу, еще 34% испытывали трудности при использовании приложения, а 26% жаловались на проблемы с получением сообщений. В основном неполадки фиксировались в России, на Украине, в Белоруссии и Польше.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: