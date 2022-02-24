Дуров объяснил сбой в работе Telegram беспрецедентной нагрузкой

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Причиной сбоев в работе мессенджера Telegram в Европе, которые наблюдались утром 24 февраля, стала беспрецедентная нагрузка, сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.

"Из-за сегодняшних событий европейский кластер Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой. В результате некоторые пользователи могут наблюдать периодические краткосрочные перебои в работе ряда сервисов Telegram", – написал он в своем телеграм-канале.

Дуров отметил, что администрация мессенджера делает все возможное, чтобы сохранить высокую скорость получения и отправки сообщений.

"Мы понимаем, что сегодня люди как никогда нуждаются в надежной связи с близкими", – добавил он.

Утром 24 февраля в работе мессенджера Telegram произошел сбой. По данным портала Downdetector, большинство пользователей (40%) сообщали о проблемах при подключении к серверу, еще 34% испытывали трудности при использовании приложения, а 26% жаловались на проблемы с получением сообщений. В основном неполадки фиксировались в России, на Украине, в Белоруссии и Польше.