Кабмин РФ подготовил меры по защите финрынков и российских компаний от санкций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Российское правительство разработало меры по защите финансовых рынков и крупнейших компаний РФ от санкций и других угроз. Об этом говорится в сообщении правительства.
Уточняется, что в ходе работы над данными мерами были проведены имитационные стресс-тесты последствий введения ограничений. По результатам были созданы определенные схемы действий, отметили в правительстве.
Кроме того, там добавили, что финансовый рынок и крупнейшие компании готовы к осуществлению таких действий в полной мере.
Ранее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
Позднее президент Чехии Милош Земан осудил специальную военную операцию по защите ЛНР и ДНР и призвал отключить российские банки от платежной системы SWIFT.
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