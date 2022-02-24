Президент Чехии Земан призвал отключить Россию от SWIFT

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Президент Чехии Милош Земан осудил военную операцию России на Украине и призвал отключить российские банки от платежной системы SWIFT. Об этом сообщает ТАСС.
"Думаю, что пришло время приступить к более жестким санкциям, чем планировалась ранее. Это, прежде всего, санкции в сфере международной банковской сети SWIFT, что означало бы исключение РФ из платежной системы", – заявил он в телеобращении к гражданам Чехии.
По словам Земана, действия России являются преступлением против мира. Он подчеркнул. что решение властей РФ о проведении военной операции в конечном итоге нанесет ущерб самому российскому государству.
Ранее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает.
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