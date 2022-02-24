Как мировые державы отреагировали на спецоперацию РФ в Донбассе

Владимир Путин сообщил, что принял решение о начале специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Президент напомнил, что ранее Донецкая и Луганская народные республики попросили российскую сторону о помощи. На фоне происходящего в США и ЕС анонсировали готовящиеся санкции в отношении РФ. Рассказываем, какие заявления сделали мировые лидеры по сложившейся ситуации.
"Обстоятельства требуют решительных действий"
В четверг, 24 февраля, Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Президент сообщил о принятом им решении начать специальную военную операцию по защите ЛНР и ДНР, отметив, что сложившаяся ситуация требует незамедлительных действий.
"Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи", – подчеркнул он.
По словам Путина, цель спецоперации заключается в том, чтобы защитить людей от действий киевского режима, который на протяжении восьми лет подвергал их геноциду и издевательствам. Таким образом, российская сторона будет стремиться к демилитаризации Украины, указал он.
"При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой", – заявил президент.
В ходе своего обращения Путин обратил внимание на ситуацию с расширением НАТО. По его словам, страны Альянса перешли "красную черту".
"Продолжать просто наблюдать за тем, что происходит, мы больше не можем. Это было бы с нашей стороны абсолютно безответственно. Дальнейшее расширение инфраструктуры Североатлантического альянса, начавшееся военное освоение территорий Украины для нас неприемлемы", – подчеркнул Путин.
Президент также добавил, что для любого агрессора нападение на РФ закончится ужасными последствиями и разгромом.
"Давайте думать о будущем"
В Кремле считают, что Украину нужно зачистить от нацистов
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась по поводу действий российской стороны. Она подчеркнула, что происходящее нельзя называть началом войны.
В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что спецоперация в Донбассе ничем не грозит мирным гражданам. Он также добавил, что россияне не могут относиться с равнодушием к судьбе Украины.
"Мы не можем быть равнодушными к судьбе Украины. Давайте думать о будущем, оно у нас общее. Мы должны жить в дружбе, согласии, помнить, что наши деды и отцы сражались вместе за это", – пояснил спикер Госдумы.
Володин отметил, что киевские власти действуют не самостоятельно, а по приказу Вашингтона и Брюсселя. Кроме того, по его словам, расширяя НАТО на восток, США "перечеркнули договоренности и соглашения предыдущих лет".
Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что цель российской стороны заключается в демилитаризация Украины. "Цели были рассказаны президентом, демилитаризация и денацификация Украины. Собственно, и то и другое представляют угрозу для нашего государства и нашего народа", – указал он.
При этом, по словам Пескова, Кремль не видит проблемы в организации переговоров российского и украинского лидеров. Однако для этого украинская сторона должна быть готова обсуждать проблемы, связанные с озабоченностью Москвы в области безопасности.
Реакция мировых лидеров
Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, в ходе которого осудил действия России. По его словам, американская сторона продолжит поддерживать Украину. Кроме того, Байден сообщил, что его украинский коллега попросил мировых лидеров ясно высказаться по ситуации в Донбассе.
Кроме того, с совместным заявлением выступили председатель ЕС Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Отмечается, что в связи со спецоперацией в Донбассе представители Евросоюза рассмотрят новые меры в отношении РФ.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что новый пакет санкций против России будет быстро утвержден. Вместе с тем поддержку Украине выразил и президент Франции Эммануэль Макрон. Он осудил действия российской стороны.
Президент Чехии Милош Земан раскритиковал Россию и выступил с призывом отключить ее от SWIFT-системы.
Вместе с тем президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что украинская сторона сама хотела конфликта с Россией.
По словам Лукашенко, РФ не собирается оккупировать Украину. Он также предложил организовать в Минске российско-украинские переговоры. При этом Лукашенко указал, что для белорусских властей на повестке дня стоит вопрос о признании ЛНР и ДНР. Также он добавил, что если ситуация этого потребует, то белорусские войска могут быть привлечены к спецоперации РФ в Донбассе.