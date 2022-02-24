Как мировые державы отреагировали на спецоперацию РФ в Донбассе

Владимир Путин сообщил, что принял решение о начале специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. Президент напомнил, что ранее Донецкая и Луганская народные республики попросили российскую сторону о помощи. На фоне происходящего в США и ЕС анонсировали готовящиеся санкции в отношении РФ. Рассказываем, какие заявления сделали мировые лидеры по сложившейся ситуации.



"Обстоятельства требуют решительных действий"

В четверг, 24 февраля, Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Президент сообщил о принятом им решении начать специальную военную операцию по защите ЛНР и ДНР, отметив, что сложившаяся ситуация требует незамедлительных действий.

"Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи", – подчеркнул он.





Владимир Путин президент РФ В связи с этим, в соответствии со статьей 51, частью 7 Устава ООН, с санкции Совета Федерации и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием договоров о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР, мной принято решение о проведении специальной военной операции.

По словам Путина, цель спецоперации заключается в том, чтобы защитить людей от действий киевского режима, который на протяжении восьми лет подвергал их геноциду и издевательствам. Таким образом, российская сторона будет стремиться к демилитаризации Украины, указал он.

"При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой", – заявил президент.





Владимир Путин президент РФ Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа. Они связаны с защитой самой России от тех, кто взял Украину в заложники и пытается использовать ее против нашей страны и ее народа.

В ходе своего обращения Путин обратил внимание на ситуацию с расширением НАТО. По его словам, страны Альянса перешли "красную черту".

"Продолжать просто наблюдать за тем, что происходит, мы больше не можем. Это было бы с нашей стороны абсолютно безответственно. Дальнейшее расширение инфраструктуры Североатлантического альянса, начавшееся военное освоение территорий Украины для нас неприемлемы", – подчеркнул Путин.

Президент также добавил, что для любого агрессора нападение на РФ закончится ужасными последствиями и разгромом.



"Давайте думать о будущем"

В Кремле считают, что Украину нужно зачистить от нацистов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась по поводу действий российской стороны. Она подчеркнула, что происходящее нельзя называть началом войны.





Мария Захарова официальный представитель МИД РФ Это не начало войны. Это во-первых. Это очень важно. Наше стремление предотвратить развитие событий, которое могло бы перерасти в глобальную войну. И во-вторых, это окончание войны.

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что спецоперация в Донбассе ничем не грозит мирным гражданам. Он также добавил, что россияне не могут относиться с равнодушием к судьбе Украины.

"Мы не можем быть равнодушными к судьбе Украины. Давайте думать о будущем, оно у нас общее. Мы должны жить в дружбе, согласии, помнить, что наши деды и отцы сражались вместе за это", – пояснил спикер Госдумы.

Володин отметил, что киевские власти действуют не самостоятельно, а по приказу Вашингтона и Брюсселя. Кроме того, по его словам, расширяя НАТО на восток, США "перечеркнули договоренности и соглашения предыдущих лет".

Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что цель российской стороны заключается в демилитаризация Украины. "Цели были рассказаны президентом, демилитаризация и денацификация Украины. Собственно, и то и другое представляют угрозу для нашего государства и нашего народа", – указал он.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Никто не говорит об оккупации. И в данном случае это слово здесь неприменимо. Я еще раз выше говорил о двух задачах, которые были сформулированы верховным главнокомандующим, президентом страны. Остальное уже это вопрос выбора украинского народа.

При этом, по словам Пескова, Кремль не видит проблемы в организации переговоров российского и украинского лидеров. Однако для этого украинская сторона должна быть готова обсуждать проблемы, связанные с озабоченностью Москвы в области безопасности.



Реакция мировых лидеров

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, в ходе которого осудил действия России. По его словам, американская сторона продолжит поддерживать Украину. Кроме того, Байден сообщил, что его украинский коллега попросил мировых лидеров ясно высказаться по ситуации в Донбассе.





Джо Байден президент США Завтра я проведу встречу с лидерами стран G7, и США вместе с нашими союзниками и партнерами введут жесткие санкции против России.

Кроме того, с совместным заявлением выступили председатель ЕС Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Отмечается, что в связи со спецоперацией в Донбассе представители Евросоюза рассмотрят новые меры в отношении РФ.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что новый пакет санкций против России будет быстро утвержден. Вместе с тем поддержку Украине выразил и президент Франции Эммануэль Макрон. Он осудил действия российской стороны.

Президент Чехии Милош Земан раскритиковал Россию и выступил с призывом отключить ее от SWIFT-системы.

Вместе с тем президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что украинская сторона сама хотела конфликта с Россией.





Александр Лукашенко президент Белоруссии Они ничего не делали для того, чтобы предотвратить его. Они постоянно нагнетали, нагнетали.

По словам Лукашенко, РФ не собирается оккупировать Украину. Он также предложил организовать в Минске российско-украинские переговоры. При этом Лукашенко указал, что для белорусских властей на повестке дня стоит вопрос о признании ЛНР и ДНР. Также он добавил, что если ситуация этого потребует, то белорусские войска могут быть привлечены к спецоперации РФ в Донбассе.