Депутат Рады призвал Зеленского подать в отставку

Фото: телеграм-канал "The Kyva (Илья Кива)"

Депутат Верховной рады Илья Кива назвал президента Украины Владимира Зеленского виновным в обострении ситуации с Донбассом и призвал его подать в отставку. Об этом депутат заявил в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

"Как народный депутат Украины я обращаюсь к президенту Зеленскому: ты тот, кто виновен в сегодняшнем кровопролитии, ты тот, на чьей совести сейчас человеческие жизни, ты тот, кто привел мою страну к войне. Сегодня президент Зеленский должен, если у него есть хоть капля совести и здравого смысла, сложить полномочия и уйти в отставку", – сказал Кива.

Ранее Зеленский заявил о введении военного положения на всей территории страны. Он отметил, что Россия нанесла удар по военной инфраструктуре Украины. Глава государства призвал граждан соблюдать спокойствие. Кроме того, он попросил украинцев оставаться дома.

Также украинский лидер призвал Запад закрыть воздушное пространство на фоне операции России в Донбассе.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация Украины.

В Минобороны РФ сообщили, что российские ВС не наносят ударов по городам Украины. Там подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает. Однако Владимир Зеленский заявил о введении военного положения на всей территории страны.

