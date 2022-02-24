Европейские политики выступили с официальным заявлением по ситуации на Украине

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Председатель ЕС Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступили с официальным заявлением по ситуации на Украине. Об этом сообщает представительство ЕС в России.
Политики осудили "военную агрессию со стороны России в отношении Украины". По их словам, действия РФ нарушают международное право, а также подрывают безопасность в Европе и мире.
"Мы призываем Россию немедленно прекратить боевые действия, вывести войска из Украины и всецело соблюдать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Такому использованию силы и принуждения нет места в XXI веке", – говорится в сообщении представительства ЕС.
Мишель срочно созвал внеочередное заседание ЕС. Лидеры стран Евросоюза встретятся, чтобы обсудить дальнейшие ограничения против России. По данным пресс-службы, меры будут иметь серьезные последствия для РФ.
Фон дер Ляйен же представит новый пакет санкций, который утвердит Совет ЕС.
"Мы сожалеем о гибели и страдании людей. ЕС и его страны-члены готовы срочно предоставить экстренную гуманитарную помощь. Мы призываем Россию и поддерживаемые Россией вооруженные формирования соблюдать международное гуманитарное право", – отметили в представительстве.
ЕС поддержал Украину и ее граждан. Евросоюз пообещал оказать политическое, финансовое и гуманитарное содействие.
Ранее Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
Действия России осудили также власти Италии и Австрии. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что вторжение РФ не имеет оправдания. Он отметил, что Италия совместно с НАТО и партнерами работает над общим и решительным ответом. Австрийский канцлер Карл Нехаммер считает, что такие действия не могут остаться без ответа.
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