Российские школы подверглись всплеску DDoS-атак

10:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В России произошел всплеск DDoS-атак на онлайн-сервисы школ. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на аналитиков компании StormWall.
"Количество DDoS-атак на образовательные учреждения увеличилось на 118% по сравнению с сентябрем 2020 года", – говорится в сообщении.
По мнению экспертов, это может быть связано с началом учебного года. Атаки могут организовывать ученики, стремящиеся вывести информационные системы из строя и избежать выполнения домашних заданий, полагают специалисты.
Согласно исследованию сотрудников компании, большинство DDoS-атак имели небольшую мощность. Для организации атак использовались дешевые доступные инструменты, которыми могли воспользоваться неопытные хакеры.
Ранее генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский рассказал об уловках мошенников для взлома биометрии.
У злоумышленников существует целый набор средств, благодаря которым они могут подделать биометрические данные человека, однако современные технологии помогают не допустить незаконного использования личной информации.
Эксперты рассказали, кто может украсть наши персональные данные
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