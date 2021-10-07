Хакеры украли сведения об американской политике в отношении России – СМИ

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Хакеры, которые использовали уязвимости программного обеспечения SolarWinds и Microsoft, украли сведения о контрразведывательных операциях в США и американской санкционной политике в отношении России. Об этом сообщает Reuters.
Ответственность за взломы власти США возложили на спецслужбы России.
"Подозреваемые российские хакеры, которые использовали программное обеспечение SolarWinds и Microsoft для проникновения в системы американских федеральных ведомств, добыли информацию о контрразведывательных расследованиях, политике санкций в отношении российских физических лиц и противодействии COVID-19 в США", – передает Reuters со ссылкой на источник, связанный со следствием.
Ранее сообщалось о масштабном вторжении хакеров через программное обеспечение фирмы SolarWinds на ряд ведомств США. По мнению американских властей, злоумышленники хотели нарушить работу правительственных учреждений.
Тогда Дональд Трамп заявил, что за хакерскую атаку на ряд ведомств США может нести ответственность не Россия, а Китай. Политик отметил, что масштаб хакерского нападения в действительности меньше, чем представили журналисты.
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