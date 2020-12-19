Трамп назвал Китай вероятным заказчиком хакерских атак на ведомства США

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Фото: AP/Patrick Semansky
Действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что за хакерской атакой на ряд ведомств США может нести ответственность не Россия, а Китай. Об этом он написал на персональной странице в Twitter.
Политик отметил, что масштаб хакерского нападения в действительности меньше, чем представили журналисты.
"Кибератака гораздо значительнее в фейковых СМИ, чем в действительности. Я получил полную информацию о ней, все под контролем. <...> СМИ, в основном по финансовым причинам, боятся обсуждать возможность того, что это мог быть Китай (он мог!)", – написал политик.
По словам Трампа, журналисты зачастую обвиняют Россию, едва происходит нечто плохое.
Ранее сообщалось о масштабном вторжении хакеров через программное обеспечение фирмы SolarWinds. По мнению американских властей, злоумышленники хотели нарушить работу правительственных учреждений.
В ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не причастна к хакерским атакам в ходе выборов американского президента. Он подчеркнул, что вмешательство во внутренние дела США недопустимо.
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