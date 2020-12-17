Трамп заявил об отказе покидать Белый дом в день инаугурации Байдена – СМИ

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Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается покидать Белый дом в день инаугурации избранного президента Джозефа Байдена, передает телеканал CNN.

"В моменты глубочайшего отрицания поражения Трамп сообщил некоторым советникам, что он откажется покидать Белый дом в день инаугурации, только чтобы его вывели по ступеням", – говорится в сообщении.

Ранее голосование выборщиков подтвердило избрание Джозефа Байдена президентом США. Все штаты, где Трамп оспаривал победу Байдена, отдали голоса всех своих выборщиков за демократа.

Голосование выборщиков делает результаты выборов официальными, но окончательными они станут 6 января, когда итоги утвердит конгресс. Байден назвал итоги голосования коллегии выборщиков в США "ясной победой".

Выборы президента США состоялись 3 ноября. По итогам голосования Байден назвал себя победителем, а Трамп заявил о намерении отстаивать свою победу в суде. В штабе действующего американского лидера уверены, что в четырех штатах не были учтены голоса множества американских граждан.