Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах

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Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Джозефу Байдену по случаю победы того на президентских выборах в США, сообщается на сайте Кремля.

В телеграмме президент РФ пожелал Байдену всяческих успехов и выразил уверенность, что Россия и США, несмотря на разногласия, могут способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сталкивается мир.

Путин отметил, что с учетом этого сотрудничество двух государств, основанное на принципах равноправия и взаимного уважения, отвечало бы интересам народов стран и всего международного сообщества.

Президент РФ также подчеркнул, что готов к взаимодействию и контактам с избранным президентом США.

Ранее голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. Все штаты, где Трамп оспаривал победу Байдена, отдали голоса всех своих выборщиков за демократа.

Голосование выборщиков делает результаты выборов официальными, но окончательными они станут 6 января, когда итоги утвердит конгресс. Байден назвал итоги голосования коллегии выборщиков в США "ясной победой".

Выборы президента США состоялись 3 ноября. По итогам голосования Байден назвал себя победителем, а Трамп заявил о намерении отстаивать свою победу в суде. В штабе действующего американского лидера уверены, что в четырех штатах не были учтены голоса множества американских граждан.

