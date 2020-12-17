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Политика

13:32

Путин заявил, что российские хакеры не вмешивались в выборы в США

власть политика

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Владимир Путин заявил, что Россия не вмешивалась в ход выборов американского президента. Об этом глава государства объявил в ходе ежегодной пресс-конференции.

Отвечая на вопрос Сергея Шнурова, президент РФ назвал эту тему провокационной.

"Российские хакеры не помогали избираться действующему пока президенту Соединенных Штатов и не вмешивались во внутренние дела этой великой державы", – подчеркнул глава государства.

По словам Владимира Путина, он рассчитывает, что новый американский лидер Джозеф Байден будет постепенно решать проблемы в отношениях с Россией.

Российский президент подчеркнул, что Дональд Трамп не нуждается в трудоустройстве и будет продолжать работу в американской политике.

"У него достаточно большая база поддержки внутри Соединенных Штатов, и, насколько я понимаю, он не собирается уходить из политической жизни своей страны", – объяснил российский лидер.

В ходе общения с журналистами Путин также выразил уверенность, что в российские выборы в 2021 году будут пытаться вмешаться извне. Он подчеркнул, что в РФ готовы противостоять данным действиям.

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина началась в четверг, 17 декабря. В нынешнем году из-за пандемии коронавируса она проводится в частично дистанционном формате.

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