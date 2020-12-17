Путин поблагодарил россиян за единение в условиях пандемии COVID-19

Фото: "Россия 24"

Владимир Путин выразил благодарность россиянам за единение в условиях пандемии COVID-19. Об этом президент РФ рассказал в ходе ежегодной пресс-конференции.

"Самое главное, знаете, что мне кажется, на что я хотел бы обратить внимание и за что хотел бы поблагодарить граждан страны. Вот в этих достаточно сложных условиях мы еще раз подтвердили, что лежит в основе российской идентичности – единение народа при какой бы то ни было угрозе", – заявил глава государства.

Он поблагодарил волонтеров и медиков, а также отметил, что в сложных условиях граждане России были нацелены на помощь и поддержку ближнему. Кроме того, президент РФ высоко оценил движение "Мы вместе".

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина в 2020 году из-за пандемии коронавируса проходит в дистанционном формате. Часть журналистов приглашена в резиденцию главы государства в Ново-Огареве, некоторые работают из Центра международной торговли. Для журналистов из регионов организованы местные площадки для видеосвязи.

В мероприятие также будут включены элементы прямой линии с населением. Граждане РФ имели возможность подать обращения через мобильное приложение "Москва – Путину".