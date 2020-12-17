Путин заявил, что падение ВВП в России ниже США и ведущих стран Европы

Фото: телеканал "Россия 24"
Владимир Путин заявил, что падение ВВП в России ниже ведущих стран Европы и США. Об этом президент РФ рассказал в ходе ежегодной пресс-конференции.
"Падение ВВП – 3,6%, на данный момент", – заявил глава государства.
Путин подчеркнул, что в ряде европейских стран этот показатель достигает 9%. Кроме того, российская экономика находится в лучшем состоянии по сравнению с экономикой США.
По словам главы государства, производство в агросекторе выросло на 1,8%.
"Производство в сельском хозяйстве традиционно у нас в хорошей зоне. На данный момент – плюс 1,8%", – заявил Путин.
Он уточнил, что по итогам 2020 года может быть зафиксирован рост на уровне до 2%, о чем уже сообщили в Минсельхозе.
Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина в декабре 2020 года проходит в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса. В нее также будут включены элементы прямой линии с населением – граждане страны могли задать вопросы через приложение "Москва – Путину".
Часть журналистов участвует в пресс-конференции из Центра международной торговли. Для представителей других регионов организованы местные площадки. На мероприятие получили аккредитацию 774 журналиста.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: