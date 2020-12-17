Путин заявил, что падение ВВП в России ниже США и ведущих стран Европы

Фото: телеканал "Россия 24"

Владимир Путин заявил, что падение ВВП в России ниже ведущих стран Европы и США. Об этом президент РФ рассказал в ходе ежегодной пресс-конференции.

"Падение ВВП – 3,6%, на данный момент", – заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что в ряде европейских стран этот показатель достигает 9%. Кроме того, российская экономика находится в лучшем состоянии по сравнению с экономикой США.

По словам главы государства, производство в агросекторе выросло на 1,8%.

"Производство в сельском хозяйстве традиционно у нас в хорошей зоне. На данный момент – плюс 1,8%", – заявил Путин.

Он уточнил, что по итогам 2020 года может быть зафиксирован рост на уровне до 2%, о чем уже сообщили в Минсельхозе.

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина в декабре 2020 года проходит в дистанционном формате из-за пандемии коронавируса. В нее также будут включены элементы прямой линии с населением – граждане страны могли задать вопросы через приложение "Москва – Путину".

Часть журналистов участвует в пресс-конференции из Центра международной торговли. Для представителей других регионов организованы местные площадки. На мероприятие получили аккредитацию 774 журналиста.