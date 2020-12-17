Началась ежегодная пресс-конференция Путина

Фото: телеканал "Россия 24"
В России началась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. В нынешнем году из-за пандемии коронавируса мероприятие проходит в дистанционном формате – глава государства будет отвечать на вопросы из резиденции в Ново-Огареве.
Во время мероприятия президент пообщается с журналистами и россиянами, которые имели возможность подать обращения через мобильное приложение "Москва – Путину".
Журналисты в Москве участвуют в видеоконференции из Центра международной торговли. Для представителей других регионов организованы местные площадки. Аккредитацию на пресс-конференцию получили в общей сложности 774 журналиста, что в 2,5 раза ниже прошлогоднего показателя.
Прямая трансляция мероприятия доступна на телеканалах "Россия 1", "Россия 24", Первый канал, НТВ, "Мир" и ОТР. Послушать эфир можно на радиостанциях "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".
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