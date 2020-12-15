Песков отменил брифинги для СМИ из-за подготовки пресс-конференции Путина

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В ближайшие два дня брифинги Дмитрия Пескова для журналистов отменяются в связи с подготовкой к большой пресс-конференции Владимира Путина. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ.

Как правило, брифинги, которые Песков проводит в формате конференц-коллов, проходят каждый будний день.

Владимир Путин проведет ежегодную итоговую пресс-конференцию 17 декабря. Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции. Это связано с эпидемиологической ситуацией в стране.

Президент будет общаться с журналистами из своей резиденции в Ново-Огареве. При этом представители СМИ смогут задавать вопросы из зала Центра международной торговли.