Более 1,2 млн москвичей посмотрели ежегодную пресс-конференцию Путина

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Трансляцию традиционной пресс-конференции Владимира Путина, которая прошла 19 декабря, на эфирных телеканалах посмотрели более 1,2 миллиона жителей столицы, сообщает Агентство "Москва".

Большая пресс-конференция президента России длилась 4 часа 18 минут. Таким образом пресс-конференция вошла в тройку лидеров по длительности. На нее аккредитовались 1 895 журналистов, что является рекордом. Главе государства задали более 70 вопросов.

Путину задавали вопросы о суверенном интернете, изменениях в пенсионном законодательстве и сроках задействования средств маткапитала в ипотеке.

В центре внимания сотрудников СМИ также оказались такие темы, как решение об импичменте Дональду Трампу, возможная встреча с Владимиром Зеленским и решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отстранении России от участия в международных соревнованиях на четыре года.

Путин выступил против новой Конституции, зато пообещал подумать о введении выходного дня 31 декабря.

Прямую трансляцию пресс-конференции вели Москва 24, Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", радиостанции "Маяк", "Вести ФМ", "Радио России" и сайт Вести.Ru.

