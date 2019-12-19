РФ выступает за полную нормализацию отношений с ЕС – Путин

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Владимир Путин заявил, что Москва выступает за полную нормализацию отношений с Европейским союзом. Об этом Владимир Путин рассказал во время традиционной пресс-конференции.

"В принципе, мы за полную нормализацию", – заявил глава государства, отвечая на вопрос об антироссийских санкциях Европы. Путин добавил, что в результате санкций потери для ЕС составили около 50 миллиардов евро.

Ранее постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что в отношениях между Москвой и Брюсселем в ближайшие годы возникнет "новое начало". Дипломат подчеркнул, что на данный момент отношения РФ и ЕС нельзя назвать нормальными. Больше всего, по его словам, их отравляют санкции против России.

При этом Чижов отметил, что, несмотря ни на что, Россия и Евросоюз зависят друг от друга. Речь идет, по его словам, о товарообороте, туризме, реализации множества проектов в сфере культуры, образования и науки

В ноябре Дмитрий Медведев заявил, что Россия не станет первой отменять ограничения, введенные в ответ на санкции против Москвы. Он объяснил, что санкции "никого не радуют", как и ответные российские меры. В то же время он добавил, что часть российских компаний, наоборот, выступает за сохранение ответных ограничений Россией.

Глава губернского совета Финнмарка Рагнхильд Вассвик отметила, что выступает за отмену санкций против России. Она уточнила, что они затрагивают двухстороннее сотрудничество, а из-за этого влияют на норвежских представителей бизнеса.

Усилие европейских санкций против России утратило свою связь с Украиной и приобрело "дурную инерцию", считает посол РФ в Риме Сергей Разов. Он выразил признательность коллегам из Италии, которые высказываются против продления антироссийских санкций и предлагают расширять экономическое сотрудничество европейских стран с Россией.

