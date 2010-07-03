В Совфеде оценили позицию ЕС по антироссийским санкциям

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов ответил на заявление нового верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что отказываться от санкций против России нет причин.

"Если ЕС останавливается на санкциях, значит, это санкционная война. Слова о том, что это не политика, – глупости. Это именно политика, причем политика давления", – цитирует его RT.

Морозов поинтересовался, как в Евросоюзе хотят выстроить баланс интересов, сохраняя санкции. По его мнению, сами страны ЕС несут убытки из-за санкционной политики.

Боррель ранее сказал, что смысла отказываться от санкций против России нет, "не получив ничего в ответ" от Москвы. Он подчеркнул, что сами по себе ограничения "не являются политикой". Политик добавил, что нужно искать баланс интересов в отношениях между странами.

В ноябре премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не станет первой отменять ограничения, введенные в ответ на санкции против Москвы. Он объяснил, что санкции "никого не радуют", как и ответные российские меры. В то же время он добавил, что часть российских компаний наоборот выступает за сохранение ответных ограничений Россией.

Глава губернского совета Финнмарка Рагнхильд Вассвик отметила, что выступает за отмену санкций против России. Она уточнила, что они затрагивают двухстороннее сотрудничество, а из-за этого влияют на норвежских представителей бизнеса.

Усилие европейских санкций против России утратило свою связь с Украиной и приобрело "дурную инерцию", считает посол РФ в Риме Сергей Разов. Он выразил признательность коллегам из Италии, которые высказываются против продления антироссийских санкций и предлагают расширять экономическое сотрудничество европейских стран с Россией.