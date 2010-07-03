Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

10:16

Посол РФ в Италии рассказал о новом характере антироссийских санкций

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Усилие европейских санкций против России утратило свою связь с Украиной и приобрело "дурную инерцию". При этом некоторые страны Евросоюза выступают против санкций. Об этом рассказал посол РФ в Риме Сергей Разов.

По словам дипломата, найти причинно-следственную связь между антироссийскими санкциями и происходящим на Украине в настоящее время невозможно. "Санкции приобрели дурную инерцию, самодовлеющий характер, распространяясь на все более широкую сферу псевдопрегрешений России", – цитирует его РИА Новости.

Разов выразил свою признательность коллегам из Италии, которые выступают против продления антироссийских санкций и предлагают расширять экономическое сотрудничество европейских стран с Россией.

ЕС ввел санкции в отношении России в 2014 году на фоне событий на востоке Украины и воссоединения с Крымом. Сейчас против РФ действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и рестрикции по Крыму.

В свою очередь Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений. Россия приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что в последнее время политики из разных стран выступают за отмену санкций, в том числе из Германии и Франции. Сенатор выразил надежду, что в скором времени "количество перерастет в качество".

"Специальный репортаж": "наш ответ пармезану"

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика