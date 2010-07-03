Посол РФ в Италии рассказал о новом характере антироссийских санкций

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Усилие европейских санкций против России утратило свою связь с Украиной и приобрело "дурную инерцию". При этом некоторые страны Евросоюза выступают против санкций. Об этом рассказал посол РФ в Риме Сергей Разов.

По словам дипломата, найти причинно-следственную связь между антироссийскими санкциями и происходящим на Украине в настоящее время невозможно. "Санкции приобрели дурную инерцию, самодовлеющий характер, распространяясь на все более широкую сферу псевдопрегрешений России", – цитирует его РИА Новости.

Разов выразил свою признательность коллегам из Италии, которые выступают против продления антироссийских санкций и предлагают расширять экономическое сотрудничество европейских стран с Россией.

ЕС ввел санкции в отношении России в 2014 году на фоне событий на востоке Украины и воссоединения с Крымом. Сейчас против РФ действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и рестрикции по Крыму.

В свою очередь Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений. Россия приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отметил, что в последнее время политики из разных стран выступают за отмену санкций, в том числе из Германии и Франции. Сенатор выразил надежду, что в скором времени "количество перерастет в качество".

