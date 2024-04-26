Фонтан у Большого театра подготовлен к летнему сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Театральный фонтан у Большого театра подготовили к летнему сезону, сообщает заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Фонтан промыли после зимы в рамках месячника по благоустройству. Работы выполнила бригада из четырех человек с использованием поливомоечной техники. С помощью щеток они тщательно очистили чаши, вазы и другие части сооружения, после чего промыли гранитные и мраморные элементы специальным моющим средством.

Сезон фонтанов в столице традиционно стартует в конце апреля. Почти одновременно в городе включат сотни фонтанов.

Ранее заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказывал, что фонтаны на ВДНХ начали готовить к открытию сезона с 6 апреля. В рамках месячника по благоустройству сотрудники ведомства промоют также фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок" и 14 фонтанов, расположенных на Центральной аллее.

Также рабочие продолжают приводить в порядок фасады жилых домов и дворовых территорий. При необходимости специалисты ремонтируют и красят конструкции.