На ВДНХ начали готовить фонтаны к открытию

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Фонтаны на ВДНХ начали готовить к открытию сезона, которое состоится в конце апреля, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, в рамках месячника по благоустройству после зимы промоют фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок", "Золотой колос" и 14 фонтанов, расположенных на Центральной аллее.

Работы выполнят бригады коммунальных служб с привлечением спецтехники. Бирюков отметил, что фонтаны на ВДНХ представляют собой сложные архитектурно-художественные сооружения с большим количеством позолоченных скульптур, декоративных медных и бронзовых элементов, поэтому требуют бережного ухода и промываются исключительно вручную.

Перед запуском специалисты тщательно проверят техническое состояние сооружений, все конструкции в подземных коллекторах, гидравлику, насосное оборудование и струеобразующие элементы.

Ранее сообщалось, что в Москве началась промывка и расконсервация фонтанного комплекса на Манежной площади. Рабочие очистят гранитные поверхности, цветную мозаику и бронзовые фигуры персонажей известных русских сказок. Для работ привлекли бригаду из четырех человек и поливомоечную технику.