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22 марта, 10:33

Город

На Манежной площади началась промывка фонтанного комплекса

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к промывке и расконсервации фонтанного комплекса на Манежной площади в центре Москвы. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

На сооружении, состоящем из 12 фонтанов, водных устройств и архитектурных элементов, очистят гранитные поверхности, цветную мозаику и бронзовые фигуры персонажей известных русских сказок. Отдельно тщательно промоют скульптуры коней главного фонтана "Гейзер" и фонтан "Часы мира".

К работам привлекут бригаду из четырех человек и поливомоечную технику. Уточняется, что они завершат все за три дня.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков также сообщил, что в рамках подготовки парка музея-заповедника "Царицыно" к новому сезону специалисты приступили к расконсервации уникального светодинамического фонтана после зимы. Работники занялись демонтировкой, промывкой фонтана и его подготовкой.

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