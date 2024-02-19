Фонтаны Москвы начали готовить к новому сезону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства начали подготавливать городские фонтаны к новому сезону. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам заммэра, фонтаны по праву считаются визитной карточкой и украшением Москвы. Есть как традиционные сооружения, так и "сухие", плавающие, музыкальные и светодинамические, указал Бирюков. Он отметил, что обычно фонтаны запускают в конце апреля, поэтому специалисты уже проводят подготовительные мероприятия.

Бирюков добавил, что после консервации фонтанов на зиму их конструкции, находящиеся под землей и в коллекторах сооружений, проверили. В данный момент, продолжил он, начался плановый ремонт электромеханического оборудования и подводной подсветки, систем управления и автоматики всех коммуникаций, кроме того, проводится диагностика гидравлики.

Помимо этого, специалисты приводят в порядок насосное оборудование, фильтры, струеобразующие элементы, проверяются системы вентиляции и отопления помещений насосных станций, уточнил Бирюков.

В заключение он сказал, что на финальном этапе будут подготовлены внешние чаши фонтанов. Все сооружения расконсервируют, промоют после зимы специальным шампунем, отрегулируют форсунки и проверят лампы внешней подсветки. Если будет необходимо, специалисты также проведут ремонт облицовки чаш и парапетов.

Фонтаны были законсервированы на зиму в конце октября прошлого года. Из всех сооружений слили воду, очистили скульптуры, чаши и оборудование, а также промыли конструкции. Также были убраны фонари подводной подсветки и струеобразующих элементов.

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