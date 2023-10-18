В Москве завершили консервацию 17 плавающих фонтанов на Водоотводном канале

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве завершилась консервация 17 плавающих фонтанов на Водоотводном канале, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

"Они расположены по обе стороны от пешеходного Третьяковского моста, между Кадашевской и Болотной набережными", – отметили в сообщении.

В комплексе рассказали, что специалисты, используя самоходный понтон и два крана-манипулятора, демонтировали модули, вес которых составляет порядка 300 килограммов. Далее модули поместили на склад, где будет проведено их техобслуживание.

Также москвичам напомнили, что в 2023 году был проведен капремонт фонтанов, в рамках которого заменили все 17 модулей. Помимо этого, было обновлено насосное оборудование, заменены форсунки, системы фильтрации, трубопроводы и якоря. А замена подводных светильников сделала ярче и разнообразнее водную картину.

Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюков рассказал, что специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по консервации фонтана "Дружба народов", расположенного на Центральной аллее ВДНХ. Он отметил, что из чаши сооружения уже слили воду и вручную промыли уникальные скульптуры.

Зимой будет проведено плановое обслуживание фонтана. При необходимости его конструкции и системы отремонтируют.

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