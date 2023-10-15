Подготовка к зиме идет в большом розарии парка "Сокольники"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В садах парка "Сокольники" идет подготовка к зимнему сезону. Первым к наступлению холодов подготовится большой розарий. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных парков, при департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

В парке "Сокольники" готовят растения к зимнему сезону. Сообщается, что в розарии началась обрезка отцветших роз. С понедельника, когда розарий закроется для посещения, все розы будут обрезаны, засыпаны землей и укрыты специальными домиками.

В свою очередь, на зимнее хранение в оранжерею переедут пальма хамеропс, кактусы экзотария и драцены, которые росли в вазонах на Центральной эстраде.



"Им нужна более теплая зимовка, которую под крышей обеспечит инфракрасный нагреватель", – говорится в сообщении.

При этом, отмечается, что пока одни растения покидают цветники, другие в них заселяются. Например, луковицам тюльпанов мороз нипочем, и после зимовки они зацветут в мае.

Ранее Сергей Собянин рассказал, как столичные парки готовятся к зиме. В преддверии холодов специалисты консервируют фонтаны, укрывают деревья и кусты, начинают обустраивать катки и лыжные трассы. Специалисты выполнят омолаживающую и формовочную обрезку кустарников и деревьев, а также высадят луковичные, чтобы с приходом весны в парках расцвели тюльпаны, нарциссы, гиацинты и крокусы.