Фонтаны в Москве законсервировали на зиму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы законсервировали все столичные фонтаны на зиму. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Консервация фонтанов включает в себя целый комплекс работ: вначале из системы сливается вода, проводится очистка скульптур, чаш и оборудования, промывка сооружения. После этого проходит демонтаж фонарей подводной подсветки и струеобразующих элементов, монтируются заглушки", – приводятся его слова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Вместе с этим столичные фонтаны со сложными инженерными коммуникациями на зиму защитили специальными конструкциями.

В течение зимы фонтаны будут готовить к новому сезону. Специалисты проверят и обновят насосное оборудование, фильтры, струеобразующие и другие элементы.

Ранее стало известно, что фонтан "Часы мира" на Манежной площади в центре Москвы капитально отремонтируют. Он был построен в 1997 году и имеет фигуру Георгия Победоносца в верхней части купола. Проект капитального ремонта, помимо прочего, предполагает очистку внешних деталей объекта.



Фонтан "Часы мира" отремонтируют на Манежной площади