Фонтан "Часы мира" на Манежной площади капитально отремонтируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Фонтан "Часы мира" на Манежной площади в центре Москвы капитально отремонтируют. О согласовании проекта капремонта сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Одобрен проект капитального ремонта фонтана "Часы мира" на Манежной площади. Специалисты очистят купол от загрязнений, заменят отдельные бронзово-алюминиевые элементы фонтана, а также проведут локальный ремонт стальных конструкций", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Вместе с этим специалисты приведут в порядок кольцевую площадку, обновят остекление фриза и отлива купола, а также обработают каркас и ограждения прозрачным лаком.

Председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева добавила, что в ходе капремонта у фонтана заменят поврежденные элементы, сам объект промоют. Одним из главных этапов работ станет замена инженерных коммуникаций.

Фонтан "Часы мира" построили в 1997 году. В верхней части скульптуры располагается фигура Георгия Победоносца.

До этого в Москве начался капитальный ремонт моста через Канал имени Москвы. Его не ремонтировали с 1975 года. Завершить работы по обновлению объекта планируют до конца 2023 года.



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