Светодинамический фонтан в парке "Царицыно" закрыли на зиму

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Светодинамический фонтан в столичном парке "Царицыно" законсервировали до весны. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Закрыли металлоконструкции и оборудование фонтана деревянным каркасом, чтобы не повредить материал воздухоопорного купола. С помощью вентилятора надули защитный купол", – говорится в сообщении.

Специалисты проверят насосы, форсунки, гидроизоляцию и подсветку. Неисправные детали будут демонтированы и установлены после ремонта обратно. Во время зимы за куполом будет следить дежурный оператор. В его обязанности входит очищение конструкции от снега и контролирование вентилятора.

К началу прошедшего сезона фонтан капитально отремонтировали. В ходе работ специалисты заменили все внутренние системы и обновили внешний вид. В общем они заменили около 4 тысяч галогеновых светильников на светодиодные, 915 форсунок, 82 насоса и 35 километров подводного кабеля.

До этого сообщалось, что в Москве начались работы по консервации фонтанов у Монумента Победы на Поклонной горе. Отмечалось, что промывку чаш, парапетов и коммуникаций осуществляют с использованием аппаратов высокого давления и специального моющего средства.

Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по консервации фонтана "Дружба народов", расположенного на Центральной аллее ВДНХ. Он отметил, что из чаши сооружения уже слили воду и вручную промыли уникальные скульптуры.

В Москве приступили к консервации сегментных фонтанов у Монумента Победы на Поклонной горе