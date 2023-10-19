Городские службы Москвы начали консервацию фонтанов на Поклонной горе

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В Москве начались работы по консервации фонтанов у Монумента Победы на Поклонной горе. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Три чаши расположены полукругом между Главной аллеей парка Победы и Аллеей артиллеристов. Из них уже слили воду, а сегодня приступили к промывке", – говорится в публикации.

В ведомстве рассказали, что промывку чаш, парапетов и коммуникаций осуществляют с использованием аппаратов высокого давления и специального моющего средства.

В настоящее время в работах по консервации задействованы шесть специалистов ГБУ "Гормост" и две поливомоечные машины. Всю процедуру должны завершить в течение пяти дней.

Также сотрудники комплекса завершают консервацию фонтана "Годы войны" на Главной аллее парка Победы.

Ранее заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюков рассказал, что специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по консервации фонтана "Дружба народов", расположенного на Центральной аллее ВДНХ. Он отметил, что из чаши сооружения уже слили воду и вручную промыли уникальные скульптуры.

Зимой будет проведено плановое обслуживание фонтана. При необходимости его конструкции и системы отремонтируют.



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