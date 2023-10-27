В Москве завершили капитальный ремонт 106-летнего дома на Таганской улице

Фото: пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы

В столице завершили капремонт дома 32/1, строения 9 на Таганской улице. Здание было возведено в 1917 году, в этом году ему исполнилось 106 лет, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Общая площадь дома составляет 644,5 квадратного метра, а его высота – 13,4 метра. В 1990-х годах его уже реконструировали. Тогда был надстроен третий этаж с чердаком и пристройка с подвалом.

После прошедшего капитального ремонта в здании будет организована работа сотрудников дорожной инспекции и специалистов, исследующих образцы дорожного покрытия.

Как отметил первый замглавы столичного департамента капремонта Антон Мельников, в рамках ремонта в доме обновили фасад. Так, сначала сняли старое штукатурное покрытие, расчистили поверхности и обработали их специальными антисептическими составами. Затем специалисты выполнили, грунтовку, штукатурку по сетке и шпаклевку.

"На заключительном этапе фасад покрасили специальной краской светло-бежевого цвета в соответствии с колористическим паспортом. Особую красоту зданию придает архитектурно-художественная подсветка", – обратил внимание Мельников.

Помимо этого, специалисты привели в порядок цоколь и отмостку. На крыше дома были установлены ограждение и водосточная система, а старое металлическое покрытие кровли обновили.

На чердаке работники заменили участки перекрытий в местах прохождения инженерных коммуникаций. Также были отремонтированы спуски в подвал, где заменили покрытия приямков и лестницу с металлическим ограждением.

В рамках ремонта в здании отремонтировали шахту подъемника мини-лифта для технических грузов. Полностью заменили кабину и систему управления лифта.

В доме также обновили сети электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации. Были установлены системы вентиляции и кондиционирования, а также охранная и пожарная сигнализации.

Для устройства полов специалисты сделали новую стяжку, после чего уложили керамогранитную плитку. В помещениях здания установили подвесные потолки грильято, которые делают из продольных и поперечных алюминиевых профилей, образующих решетку.

Стены в кабинетах и общих зонах отделали штукатуркой, клинкерным кирпичом и деревянными панелями, а в санитарных и техпомещениях – керамической плиткой.

Ранее заммэра столицы Петр Бирюков рассказал, что рабочие приступили к капитальному ремонту пешеходного моста через Канал имени Москвы. По его словам, специалисты комплекса городского хозяйства внимательно следят за состоянием городских мостов и при необходимости проводят капремонт.

До этого капитальный ремонт завершился в офисном здании на Тарутинской улице в Москве. Площадь здания составляет 2850,5 квадратного метра. После работ в нем будут находиться офисы ГБУ "Горинфор".

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