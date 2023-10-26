В Московском дворце пионеров завершили реставрацию панно "Любимые литературные герои"

Фото: пресс-служба Департамента капитального ремонта города Москвы

В Московском дворце пионеров на Воробьевых горах специалисты завершили реставрацию панно "Любимые литературные герои". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на столичный департамент капитального ремонта.

Панно располагается в шестом корпусе образовательного комплекса, оно занимает большую часть стен фойе театрального зала. Произведение выполнено в технике двухслойного сграффито из штукатурки темного и светлого оттенков.

"Верхний слой частично прочерчен для получения рисунка. На панно изображены герои популярных произведений: Конек-горбунок, Буратино, Незнайка, Чиполлино, Дон Кихот, а также пушкинские сюжеты о рыбаке и рыбке, лукоморье и другие", – добавили в пресс-службе департамента.

На начало реставрации верхний слой штукатурки был сильно загрязнен, на нем были видны пятна, потертости и трещины. Одна часть панно была разрушена во время прокладки кабелей, вторая – при установке электрических щитов, а третья вовсе была зашита гипсокартоном.

Специалисты начали работу с очистки поверхности, заделки мелких трещин и укрепления штукатурных слоев. Художники воссоздавали поврежденные и утраченные фрагменты панно по оригинальным фотографиям, используя технологии прошлого века.

Кроме того, во время работ выяснилось, что прочерченные элементы произведения были покрыты ремонтными слоями краски разных тонов. В связи с этим специалисты решили сохранить их как наиболее щадящий и неразрушающий метод реставрации.

Реставраторы придали контуру фигур единый оттенок, максимально близкий к цвету первого слоя штукатурки. Верхний слой был оттонирован светлой краской, благодаря чему получилось создание однородного цвета поверхности всего произведения.

На завершающем этапе сграффито покрыли матовым лаком для защиты от загрязнений и мелких повреждений.

Ранее в Мосгорнаследии сообщили, что на ВДНХ впервые отреставрируют деревянные скульптуры павильона № 67 "Советская печать". Объект культурного наследия федерального значения был построен в 1954 году как павильон Карело-Финской ССР.

До этого Сергей Собянин открыл после комплексной реставрации историческое здание Московского государственного театра эстрады на Берсеневской набережной. Работы по модернизации внутреннего пространства театра начались в 2020 году и завершились в сентябре 2023 года.

Театр Эстрады открылся после реставрации