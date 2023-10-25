Собянин открыл после реставрации Театр эстрады на Берсеневской набережной

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл после комплексной реставрации историческое здание Московского государственного театра эстрады на Берсеневской набережной. Работы по модернизации внутреннего пространства театра начались в 2020 году и завершились в сентябре 2023 года.

"Поздравляю с большим праздником – закончен четырехлетний большой труд по реставрации и ремонту легендарного Театра эстрады. Проведены действительно колоссальные, сложные работы", – сказал мэр.

Обратившись к художественному руководителю театра Геннадию Хазанову, Собянин выразил надежду, что театр после реконструкции вновь будет пользоваться популярностью среди посетителей, как это было ранее. Хазанов, в свою очередь, поблагодарил власти города за организованную реставрацию и назвал зал лучшим среди остальных.

Согласно материалам пресс-службы мэра и правительства Москвы, реставрационные работы коснулись несущих конструкций здания его фасадов. В помещениях обновили устаревшие инженерные коммуникации, восстановили историческую планировку и интерьеры театра. Помимо этого, ремонтные работы были организованы в административных, технических помещениях и буфетах для посетителей и сотрудников театра.

Благодаря организованным работам в культурном учреждении появились осветительные приборы с функцией дистанционного управления световым лучом, бесшумные приборы нового поколения, обеспечивающие плавный переход и затухание света, и светодиодный экран высокого разрешения для воспроизведения видеоматериалов и театральных эффектов. Для партера и бельэтажа создали акустические системы раздельного озвучивания.

В числе исторических отреставрированных деталей пространства оказалось живописное панно с геральдической символикой СССР – гербом, флагами и лозунгом "Слава великому советскому народу".

Открывающим театр после реставрации спектаклем станет "Между двух миров". В честь открытия обновленного здания Хазанов 12 ноября выступит на творческом вечере с монологами.

До этого комплексная реставрация завершилась в двух павильонах на ВДНХ. Исторический облик вернули внешним и внутренним фасадам павильонов № 59 "Зерно" и № 51 "Мясная промышленность". Отреставрированные павильоны планируют использовать для организации выставок.



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