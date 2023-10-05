Собянин открыл обновленный павильон Республики Узбекистан на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин, заместитель председателя правительства РФ – министр промышленности и торговли Денис Мантуров и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев открыли выставочно-культурный и экспозиционный центр Республики Узбекистан на ВДНХ.

По словам мэра, данный павильон является одним из самых красивых, но одновременно с этим он один из самых сложных с точки зрения реставрации. Мэр поблагодарил Узбекистан, президента и граждан республики, которые вложили душу в восстановление уникального объекта культуры и подошли к этому с полной тщательностью и ответственностью.

"Помимо этого, вдохнули жизнь в этот павильон – он наполнен историей культуры и архитектуры Узбекистана", – добавил Собянин.

По его информации, данный павильон стал шестым национальным павильоном на территории выставки. Он подчеркнул, что комплекс прошел большой путь восстановления, инновации и на данный момент является одним из самых привлекательных объектов в России.

Уточняется, что ВДНХ каждый год посещают примерно 20 миллионов человек. Там восстановили десятки исторических объектов, а также создали новые точки притяжения. Одной из "жемчужин", по мнению Собянина, являются исторические павильоны бывших республик СССР.

По поручению Владимира Путина, по соглашению с рядом стран национальные павильоны восстанавливаются. Сейчас на стадии реставрации находятся два здания, уточнил Собянин. Он также выразил надежду, что открытие обновленного павильона поможет укрепить культурные и дружеские связи между двумя странами.

Мантуров отметил, что между РФ и Узбекистаном созданы тесные отношения в сфере индустриального и торгово-экономического сотрудничества. По его словам, Узбекистану удалось создать "по-настоящему аутентичный уголок вашей страны". Он считает, что в павильоне собраны уникальные объекты современного искусства, ремесел и культурного наследия.

"И все это передает неповторимую атмосферу Узбекистана, позволяет глубже понять наших друзей и соседей", – подчеркнул Мантуров.

Между тем Ходжаев сказал, что экспозиция павильона позволит посетителям ВДНХ погрузиться в атмосферу самобытности Узбекистана и познакомиться с достижениями отраслей народного хозяйства и промышленности республики. Он добавил, что павильон возродился и "радует нас своим архитектурным обликом и богатым содержанием" спустя много лет благодаря инициативам глав Узбекистана и России и стремлению стран и народов укреплять исторически сложившиеся дружеские отношения.

В соответствии с межправительственным соглашением павильон был предан Узбекистану в аренду на 50 лет для создания выставочно-культурного и экспозиционного центра. В 2023 году работы по реставрации здания площадью около 1,5 тысячи квадратных метров завершились.

Выставочно-культурный и экспозиционный центр республики разместили в павильоне № 66 "Советская культура". Заказчиком реставрации выступило правительство Узбекистана.

В обновленном павильоне открыли пять выставочных залов: "Центральный", там находится экспозиция "Культурное наследие Узбекистана – достояние всего человечества", "Прикладное искусство", "Зал живописи XIX–XX веков", "Туристический потенциал Узбекистана", зал для проведения конференций и других мероприятий "Новый Узбекистан".

В павильоне можно увидеть национальную узбекскую керамику, ковры ручной работы, ткани, расшитые золотом, совершить виртуальный тур по историческим местам Самарканда, Бухары, Хивы, Коканда, ознакомиться с предложениями узбекских туроператоров. В павильоне организовано современное бизнес-пространство, работает арт-галерея.

Ранее Собянин сообщил, что специалисты начали реставрацию легендарного ресторана "Золотой колос" на ВДНХ. По словам градоначальника, на данный момент воссоздаются элементы декора и реставрируются фасады.

До этого сообщалось, что специалисты до конца текущего года завершат реставрацию барельефов на станции метро "Новокузнецкая". Привести в порядок, в частности, планируется гипсовый фриз, посвященный Красной армии.

"Актуальный репортаж": реставрация знаменитого ресторана "Золотой колос" началась на ВДНХ