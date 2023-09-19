Реставрацию барельефов на станции "Новокузнецкая" завершат до конца года

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Специалисты до конца текущего года завершат реставрацию барельефов на станции метро "Новокузнецкая". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на исполняющего обязанности заместителя градоначальника по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

"Московский метрополитен – это гордость и достояние столицы, и мы хотим сохранить его для будущих поколений. <...> Барельефам на станции "Новокузнецкая" возвращаем первоначальный вид. Все работы <...> будут завершены до конца года", – сказал он.

Отмечается, что привести в порядок, в частности, планируется гипсовый фриз, посвященный Красной армии. Его в свое время создали скульпторы Саул Рабинович и Николай Штамм.

К настоящему времени фриз очистили от краски, заделали на нем трещины, отремонтировали разрушенные части. Сейчас он восстановлен более чем наполовину.

Некоторые детали барельефов пришлось создавать заново. В частности, реставраторам потребовалось отлить три фигуры военных, которые исчезли в 1970-х годах, когда строился переход на станцию "Третьяковская".

Ранее стало известно, что в Москве с 2011 года отреставрировали более двух тысяч объектов культурного наследия. За это время доля таких объектов в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличилась с 61 до 96,4%.

