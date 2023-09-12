За 12 лет в Москве отреставрировали более 2 тысяч памятников архитектуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 2011 года в Москве отреставрировали более двух тысяч объектов культурного наследия, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С 2010 года число памятников архитектуры в неудовлетворительном состоянии уменьшилось в 7,4 раза – с 1 325 до 177. Доля таких объектов в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 61 до 96,4%.

Сейчас ведется реставрация почти 600 объектах культурного наследия. Около 200 из них должны завершить в этом году. Реставрацией занимаются город, федеральные ведомства и частные владельцы объектов культурного наследия.

Только в 2022 году в городе отреставрировали более 200 памятников истории и культуры. Среди них небольшие особняки, храмы, крупные комплексы, павильоны ВДНХ.

В частности, в прошлом году в Большом Козловском переулке завершились работы в особняке Рутковских, построенном в XIX веке. На Тверском бульваре отреставрировали дом, известный по роману Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

На Софийской набережной реставраторы работали в комплексе зданий Московского Мариинского женского училища. На Яузской улице завершается реставрация в главном корпусе городской клинической больницы № 23 имени Давыдовского.

Также ведутся работы в усадьбе, в которой почти 130 лет занимает Государственный центральный театральный музей имени Бахрушина.

В 2022 году исторический вид вернули павильону № 5 "Физика" на ВДНХ. Также завершается реставрация павильонов № 66 "Советская культура", № 51 "Мясная промышленность" и № 59 "Зерно".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с 2017 года в Москве благоустроили восемь московских усадеб. Среди них Грачевка в Ховрине, Свиблово и Леоново на берегу реки Яузы, Михалково в Головинском районе, Богородицкое (Богородское-Воронино) на юго-западе столицы, Глебово в парке "Покровское-Стрешнево".

Также обновились музей-усадьба "Люблино" на юго-востоке и музей-заповедник "Кусково". Мэр подчеркнул, что возрождение усадебных парков является одной из важных частей программы создания качественной городской среды.



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